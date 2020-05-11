Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.
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Политика
Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию
«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
РБК 10:25
Общество
В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми
Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Здоровье
Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая
Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
Политика
Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
РИА Новости 13:05
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг
Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
Экономика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше
С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Наука
Новая генная терапия прокачивает мышцы и сжигает жир
Чудесное воздействие на мышиные организмы оказала генная терапия, созданная американскими учеными, увеличивала выработку фермента фоллистатина, который отвечает за рост мышечной массы.
Faktom 09:04
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Экономика
Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей.
РБК 13:31
Общество
Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%
В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней
11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
ИжевскИнфо.РУ 09:42