Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.
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Цена нефти WTI поднялась выше $25

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Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

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Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

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Попова оценила уровень заболеваемости коронавирусом в России

Россия находится в пятом десятке стран по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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Центробанк РФ понизил с 13 мая официальный курс доллара США сразу на 44 копейки до 73,4326 рубля.
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Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
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Особое мнение: Артемий Троицкий

Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

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Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
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В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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Политика

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
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Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

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Общество

Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
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Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Космос

Россию назвали главным источником космического мусора

По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
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Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО

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Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

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