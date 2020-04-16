Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость фьючерса упала на 5,5% - до 29,94 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель впервые с 3 апреля

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