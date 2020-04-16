Энергетика
РЕН ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель впервые с 3 апреля
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость фьючерса упала на 5,5% - до 29,94 долларов за баррель.
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Комментарии
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Политика
Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом
По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
Владимирские новости 09:12
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Попова отметила медленный темп прироста случаев коронавируса в России
В России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:38
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Авто
Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки
Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.
Faktom 03:19
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Недвижимость
Путин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%
Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:01
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Спорт
Total War: Warhammer II станет временно бесплатной
В стратегию Total War: Warhammer II можно будет сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 16 по 19 апреля.
CyberSport.ru 15 апреля в 23:05
Наука
Некоторые черви запрограммированы на раннюю смерть ради успеха колонии
«Давно известно, что запрограммированная гибель клеток приносит пользу живым организмам, но теперь мы узнали, что есть запрограммированная гибель организмов, которая может принести пользу колониям животных», — сказал автор исследования.
Машины и Механизмы 08:29
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Авто
Дополнено: Volkswagen Viloran предложен Китаю в двух версиях
Премьера в Гуанчжоу не дала исчерпывающей информации о новом минивэне бизнес-класса Volkswagen Viloran, да и фотографий мало.
Драйв 03:11
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Эквадор оказался не готов к вспышке коронавируса: больницы превратились в очаги заражения, а морги и похоронные бюро не справляются с многократно возросшим количеством умерших.
Lenta.ru 15 апреля в 17:01
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета вчера в 07:20
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров постановлением продлил режим самоизоляции жителей в регионе как минимум до мая.
Evo-rus.com 08:12
Общество
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34