Энергетика
ПРАЙМЦена на нефть Brent может протестировать отметку $30 за баррель
На наш взгляд, в условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки в ближайшие дни останутся уязвимыми и могут протестировать отметку в $30/bbl.
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Комментарии
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Авто
Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей
Под кампанию подпадают 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Общество
Перенесен досрочный период сдачи ЕГЭ на Вологодине
Сроки проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и государственного выпускного экзамена перенесли на основной, который состоится с 25 мая по 29 июня.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию из-за коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что весенний призыв в армию 2020 года могут перенести на другую дату из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля
Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили дал свою оценку тому, что российский чемпионат взял паузу до 10 апреля.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Общество
Россия вводит ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ
В конце прошлой недели Россия уже ввела ограничения на полеты в Евросоюз — с понедельника самолеты летают лишь в некоторые столицы стран ЕС.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Футбол
Фелипе Мело: «В сборной Бразилии мы договаривались, что каждый по разу ударит Месси. Без этого его не остановить»
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как его национальной команде приходилось действовать против форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Двигатель Falcon 9 со спутниками Starlink выключился в полете
Один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 в ходе полета носителя преждевременно выключился, сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.
Общество
Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта
Въезд иностранцам запрещён до 1 мая Россия временно закроет границы для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства России.