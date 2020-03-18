На наш взгляд, в условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки в ближайшие дни останутся уязвимыми и могут протестировать отметку в $30/bbl.

Цена на нефть Brent может протестировать отметку $30 за баррель

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Космос Двигатель Falcon 9 со спутниками Starlink выключился в полете Один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 в ходе полета носителя преждевременно выключился, сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.