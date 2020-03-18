Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена на нефть Brent может протестировать отметку $30 за баррель

На наш взгляд, в условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки в ближайшие дни останутся уязвимыми и могут протестировать отметку в $30/bbl.
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Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

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Цена на нефть Brent может протестировать отметку $30 за баррель

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Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки $29

Московский Комсомолец00:20
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
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Сроки проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и государственного выпускного экзамена перенесли на основной, который состоится с 25 мая по 29 июня.
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