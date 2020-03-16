с чего всё началось

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 6,32%, до $30,2.

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Общество В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.

Здоровье В Тюмени выявлен первый случай заражения коронавирусом Мужчина вернулся из поездки в Швейцарию и на Карибские острова Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в Тюмени.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Политика Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Космос НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.

Общество КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.