Коронавирус

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 6,32%, до $30,2.
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По данным Интерконтинентальной биржи
 стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5%. По данным на 2:04 мск стоимость барреля этой нефти составляет 32,05 долларов (-5.6%).
Телеканал 360°вчера в 19:39

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Цена нефти на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $31

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Lenta.ruвчера в 19:13
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Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
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В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

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«Газпром» остановил «Силу Сибири»

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.
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В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
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НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

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КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

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Деловая газета. Юг 06:29
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
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