Коронавирус
РБКЦена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 6,32%, до $30,2.
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с чего всё началось
По данным Интерконтинентальной биржи стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5%. По данным на 2:04 мск стоимость барреля этой нефти составляет 32,05 долларов (-5.6%).Телеканал 360°вчера в 19:39
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