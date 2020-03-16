Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть упали на 5%
Сообщается, что на 01:40 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года достигла $32,11 за баррель. При этом, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.
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