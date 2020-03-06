Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

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