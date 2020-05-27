Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Армия и оружие
Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57
NewInform вчера в 14:35
Происшествия
Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
Lenta.ru 12:00
Общество
Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье стабилизируется.
Вечерняя Москва 12:46
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Общество
Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 09:20
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Здоровье
Японская журналистка рассказала о своем лечении в московской больнице
Историю лечения легочного заболевания в московской больнице рассказала японская журналистка Асука Токуяма, 28 мая сообщает JB Press.
ИА Красная Весна 12:12
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Общество
Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня
Улучшение эпидситуации в Москве позволяет говорить о возможности открытия непродовольственной торговли с 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 08:53
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек
Уральский меридиан 03:39
Общество
Собянин рассказал, как в Москве проводится подсчет смертности от коронавируса
Методика подсчета смертности от коронавирусной инфекции, применяемая в Москве, учитывает еще ряд причин, которые могли привести к смерти того или иного пациента.
ТАСС 11:38
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Футбол
РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей
Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
Общество
Базовую математику исключили из списка ЕГЭ
Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
Собака.ru 12:39
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
Lenta.ru 12:48
Политика
Путин швырнул ручку на совещании с губернаторами
Президент РФ очень эмоционально провел совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах.
КТВ-Луч 26 мая в 12:17