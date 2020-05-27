Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Нефть ушла в минус: каковы причины

Вести.Ru02:03

Нефть марки Brent перешла в «зеленую зону» и растет на 1,7%

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Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

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Нефть Brent держится выше $35 за баррель

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Brent подешевела до $34,55 за баррель

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Цена фьючерсов нефти WTI падает второй день подряд

ИА Красная Весна01:05
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Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57

NewInform вчера в 14:35
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Происшествия

Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
Lenta.ru 12:00
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Общество

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье стабилизируется.
Вечерняя Москва 12:46
3
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
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Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
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Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 09:20
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Здоровье

Японская журналистка рассказала о своем лечении в московской больнице

Историю лечения легочного заболевания в московской больнице рассказала японская журналистка Асука Токуяма, 28 мая сообщает JB Press.
ИА Красная Весна 12:12
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Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Здоровье

В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
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Общество

Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня

Улучшение эпидситуации в Москве позволяет говорить о возможности открытия непродовольственной торговли с 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 08:53
2,1K
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек

Уральский меридиан 03:39
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Общество

Собянин рассказал, как в Москве проводится подсчет смертности от коронавируса

Методика подсчета смертности от коронавирусной инфекции, применяемая в Москве, учитывает еще ряд причин, которые могли привести к смерти того или иного пациента.
ТАСС 11:38
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
13
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
5
Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
Собака.ru 12:39
1
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
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Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
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Политика

Путин швырнул ручку на совещании с губернаторами

Президент РФ очень эмоционально провел совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах.
КТВ-Луч 26 мая в 12:17
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