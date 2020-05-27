Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Наука
В России разработали новый метод обнаружения коронавируса
Москва, 26 мая 2020, 14:05 — REGNUM Следы коронавируса нового типа в образцах мокроты и прочих выделений можно очень быстро и безошибочно находить с помощью масс-спектрометров, выяснили российские ученые.
REGNUM 26 мая в 07:05
Футбол
Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»
Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Политика
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
Игры
В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки
Cyber.sports.ru 15:25
Политика
Трамп рассказал, почему не удаляет свой аккаунт в Twitter
Американский президент Дональд Трамп заявил, что удалил бы свою странице в Twitter, если бы в США были бы честные СМИ.
Политическая Экспертиза 17:00
Наука
В Шотландии нашли древнейшую в мире многоножку возрастом 425 млн лет
Ученые выяснили, что возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, найденной на шотландском острове Керрера, составляет 425 миллионов лет.
РЕН ТВ 17:19
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн 17:50
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Авто
Представлен новый кроссовер Volkswagen Nivus
Состоялась официальная презентация нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus.
UsedCars.ru 10:40
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Политика
Референдум об объединении Архангельской области и НАО отложили
Изначально референдум планировали провести 13 сентября, но под давлением общественного мнения дату решили перенести.
Общественное телевидение России 05:19
Гаджеты
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10