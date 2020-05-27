Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Brent подешевела до $34,55 за баррель

Интерфакс12:24

Ограничение Мосбиржей торгов контрактами WTI в апреле снизило потери инвесторов

ТАСС04:56

Мировые цены на нефть падают на 5-6%

ПРАЙМвчера в 11:03

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Стоимость нефти Brent снизилась на лондонской бирже почти на 5%

News.ruвчера в 11:38

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
797
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
4K
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
19
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
223
Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Наука

В России разработали новый метод обнаружения коронавируса

Москва, 26 мая 2020, 14:05 — REGNUM Следы коронавируса нового типа в образцах мокроты и прочих выделений можно очень быстро и безошибочно находить с помощью масс-спектрометров, выяснили российские ученые.
REGNUM 26 мая в 07:05
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Футбол

Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»

Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,9K
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
487
Общество

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
1
Политика

Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
6
Игры

В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки

Cyber.sports.ru 15:25
Политика

Трамп рассказал, почему не удаляет свой аккаунт в Twitter

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удалил бы свою странице в Twitter, если бы в США были бы честные СМИ.
Политическая Экспертиза 17:00
Наука

В Шотландии нашли древнейшую в мире многоножку возрастом 425 млн лет

Ученые выяснили, что возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, найденной на шотландском острове Керрера, составляет 425 миллионов лет.
РЕН ТВ 17:19
Общество

Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог

Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн 17:50
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Армия и оружие

JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)

ИноСМИ 18:50
Авто

Представлен новый кроссовер Volkswagen Nivus

Состоялась официальная презентация нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus.
UsedCars.ru 10:40
21
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
63
Политика

Референдум об объединении Архангельской области и НАО отложили

Изначально референдум планировали провести 13 сентября, но под давлением общественного мнения дату решили перенести.
Общественное телевидение России 05:19
11
Гаджеты

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
1
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
4,3K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
103
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
418
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
2,4K
Авто

АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
1
Общество

Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице

Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
14
Здоровье

Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу

В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
24
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
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