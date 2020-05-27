Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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О продлении ограничений на добычу нефти: «Это можно расценить только негативно»
Комсомольская правда09:45
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Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Политика
МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru 17:35
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Футбол
Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Баринов, у которого нашли коронавирус, обратился к болельщикам в сториз своего инстаграма.
Советский спорт 15:31
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии
Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Гаджеты
В России официально представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30S
В середине апреля компания Huawei под брендом Honor представила на китайском рынке три устройства серии Honor 30: флагманский аппарат Honor 30 Pro+, а также модели Honor 30 и Honor 30S.
3DNews 17:02
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию
Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:22
Политика
Китай решил принять резонансный закон о безопасности в Гонконге
О желании Китая принять документ о госбезопасности Гонконга стало известно 21 мая.
Говорит Москва 04:45
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Аксенов несколько недель заявлял, что курортная инфраструктура Крыма может начать принимать гостей после 15 июня.
Новые Ведомости 05:43
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.
Paparazzi.ru 15:53
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что у клуба в ближайшее время может появиться иностранный инвестор.
РБК 26 мая в 09:54
Происшествия
Общее число умерших с коронавирусом в Роcсии может превышать 5 тысяч человек, пишет интернет-издание «Медиазона»
Накануне в столичном руководстве, как обращает внимание «Медиазона», объявили о смене методики подсчета, из-за чего число смертей пациентов с коронавирусом за апрель выросло на 922 человека.
Эхо Москвы 19:05
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30