Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Brent подешевела до $34,55 за баррель

Интерфакс12:24

Нефть марки Brent перешла в «зеленую зону» и растет на 1,7%

ТАСС12:10

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолец26 мая в 22:59

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Мировые цены на нефть падают на 5-6%

ПРАЙМвчера в 11:03

О продлении ограничений на добычу нефти: «Это можно расценить только негативно»

Комсомольская правда09:45
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Политика

Трамп допустил закрытие Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
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Политика

МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM вчера в 14:29
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru 17:35
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Происшествия

В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино

В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Футбол

Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии

Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Баринов, у которого нашли коронавирус, обратился к болельщикам в сториз своего инстаграма.
Советский спорт 15:31
2
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
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Здоровье

Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews вчера в 07:03
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Гаджеты

В России официально представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30S

В середине апреля компания Huawei под брендом Honor представила на китайском рынке три устройства серии Honor 30: флагманский аппарат Honor 30 Pro+, а также модели Honor 30 и Honor 30S.
3DNews 17:02
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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском 17:57
Общество

Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию

Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:22
Политика

Китай решил принять резонансный закон о безопасности в Гонконге

О желании Китая принять документ о госбезопасности Гонконга стало известно 21 мая.
Говорит Москва 04:45
2
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru 01:09
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Аксенов несколько недель заявлял, что курортная инфраструктура Крыма может начать принимать гостей после 15 июня.
Новые Ведомости 05:43
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Здоровье

В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
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Футбол

Экс-модель Playboy собирается купить ФК «Германштадт»

News.ru 18:58
Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов

Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.
Paparazzi.ru 15:53
Футбол

В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что у клуба в ближайшее время может появиться иностранный инвестор.
РБК 26 мая в 09:54
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Происшествия

Общее число умерших с коронавирусом в Роcсии может превышать 5 тысяч человек, пишет интернет-издание «Медиазона»

Накануне в столичном руководстве, как обращает внимание «Медиазона», объявили о смене методики подсчета, из-за чего число смертей пациентов с коронавирусом за апрель выросло на 922 человека.
Эхо Москвы 19:05
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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