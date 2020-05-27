Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Спорт
Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings 26 мая в 12:38
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия
В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный.
РИА Новости 10:04
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Армия и оружие
Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57
Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
NewInform вчера в 14:35
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Общество
Базовую математику исключили из списка ЕГЭ
Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
Собака.ru 12:39
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Футбол
Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток чемпионата России
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагове рассказал о цели, которую «армейцы» ставят перед собой на концовку чемпионата.
Metaratings вчера в 07:49
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Футбол
«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн
Bookmaker-ratings.ru 11:10
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50