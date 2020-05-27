Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
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Армия и оружие

Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57

Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
NewInform вчера в 14:35
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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Петр Ян встретится с Жозе Альдо

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Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой

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Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
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В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
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Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагове рассказал о цели, которую «армейцы» ставят перед собой на концовку чемпионата.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
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Определять мочу коронавирусных больных научили собак

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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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