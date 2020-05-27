Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
Происшествия
Национальную гвардию США задействовали в Миннесоте из-за беспорядков
Власти приняли решение задействовать Национальную гвардию из-за столкновений протестующих с полицией и случаев вандализма, указано в документе.
Газета.Ru 18:45
Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
Ожидается мощнейший ливень, град и ветер до 20 метров в секунду.
Комсомольская правда 09:32
Авто
Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения
Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
Тарантас Ньюс 05:24
Путешествия
Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
RT на русском 16:54
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Космос
Рогозин рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луну
Рогозин подчеркнул, что благодаря высадке на Луну космонавты отработают технологию высадки и на прочие небесные тела.
Госновости 14:57
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
РИА Новости 18:48
Авто
Рестайлинговый Lada Largus FL заметили в Тольятти
Первые снимки рестайлинговой модели были сделаны в Тольятти.
Экономика сегодня вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию
Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:22
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 17:00
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings 04:01
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Президент СБР Владимир Драчев отправляет их кандидатуры на утверждение в министерство спорта России.
ProstoProSport вчера в 13:23
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58