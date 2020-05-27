Энергетика
Взгляд.руНефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем
Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.
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Общество
Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня
Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 13:18
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Политика
Украина сорвала работу Контактной группы по Донбассу
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.
Вести.Ru 15:32
Политика
Глава ДНР сообщил о взломе своей страницы в Twitter
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в среду о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.
ТАСС 15:26
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР
17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
Известия 15:08
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk 14:32
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Экономика
Долг владельца «Синема Парк» оценили в 23 млрд рублей
Структуры миллиардера Александра Мамута задолжали банку непрофильных активов «Траст» 23,5 млрд рублей.
Моллы.Ru вчера в 04:36
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС
Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 15:17
Авто
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
На самом предприятии факт прибытия первых Geely Atlas Pro подтвердили, но сроки начала производства уточнить не смогли, сославшись на определенные «корректировки» в связи с пандемией.
Автоновости дня вчера в 05:02
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Здоровье
У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус
Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
МОЁ! Оnline Воронеж 12:09
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Общество
Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
Космос
Рогозин пообещал, что российские космонавты высадятся на Луну после 2028 года
Российские космонавты высадятся на Луну после 2028 года.
Комсомольская правда 15:37