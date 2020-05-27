Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

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