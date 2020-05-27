Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Мировые цены на нефть падают на 5-6%

ПРАЙМвчера в 11:03

Новости кризиса 28 мая: в России пытаются спасти безработных, США ссорится с Китаем

URA.Ru00:09

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть Brent держится выше $35 за баррель

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Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Веснавчера в 01:45

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество

Опубликована карта с графиком прогулок в Москве

График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
690
Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
1
Общество

В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток

Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
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Технологии

Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
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Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество

Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
698
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
335
Общество

Названо новое число умерших пациентов с коронавирусом в Москве

В Депздраве отмечают, что изначально число летальных исходов от COVID-19 в столице за апрель составляло 636.
Lenta.ru 11:26
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Российская газета 11:27
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6,2K
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года, он является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения.
РБК 11:22
Армия и оружие

В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»

В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
11
Политика

В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний

В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Известия 10:36
Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
3K
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Математику базового уровня исключили из списка ЕГЭ в этом году.
Фонтанка.Ру 11:20
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Политика

Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая", продолжив заочную перебранку с руководством КНР.
РИА Новости 11:02
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Общество

В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
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Общество

Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
Lenta.ru 10:56
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Петр Ян встретится с Жозе Альдо

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