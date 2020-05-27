Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Общество
Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса
Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Названо новое число умерших пациентов с коронавирусом в Москве
В Депздраве отмечают, что изначально число летальных исходов от COVID-19 в столице за апрель составляло 636.
Lenta.ru 11:26
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
Российская газета 11:27
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года, он является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения.
РБК 11:22
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Политика
В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний
В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Известия 10:36
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Базовую математику исключили из списка ЕГЭ
Математику базового уровня исключили из списка ЕГЭ в этом году.
Фонтанка.Ру 11:20
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая", продолжив заочную перебранку с руководством КНР.
РИА Новости 11:02
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
Lenta.ru 10:56
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09