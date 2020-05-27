Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Brent подешевела до $34,55 за баррель

Интерфакс12:24

Нефть Brent держится выше $35 за баррель

REGNUM10:13

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21

Мировые цены на нефть падают на 5-6%

ПРАЙМвчера в 11:03

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Веснавчера в 01:45

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 09:04
1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
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Кино

Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона

Popcornnews.ru 07:00
Политика

Донбасс и Украина договорились согласовать списки на обмен пленными

В рамках состоявшегося в режиме видеоконференции заседания члены Трехсторонней контактной группы по вопросу ситуации в Донбассе пришли к договоренности о согласовании списков обмена обмен пленными.
RuNews24.ru 12:44
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Общество

Беглов подписал постановление, по которому город будет жить до середины июня. Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в 121-е постановление, которое определяет противоэпидемические ограничения в Петербурге.
Фонтанка.Ру 11:57
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Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
42
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Коммерсантъ 10:56
1,6K
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,1K
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Происшествия

СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".
Российская газета 12:50
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
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Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
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Политика

Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
RT на русском 13:03
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com вчера в 13:25
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
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Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек

Уральский меридиан 03:39
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Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
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Киберспорт

Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн

За первые два дня продаж нового Battle Pass в Dota 2 призовой фонд The International - главного турнира года по игре - превысил $8 млн.
Inc-news.ru 26 мая в 16:24
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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