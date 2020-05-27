Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

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Политика Донбасс и Украина договорились согласовать списки на обмен пленными В рамках состоявшегося в режиме видеоконференции заседания члены Трехсторонней контактной группы по вопросу ситуации в Донбассе пришли к договоренности о согласовании списков обмена обмен пленными.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 243

Происшествия СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы". 2

Политика В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. 792

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 2

Транспорт Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года. 17

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Киберспорт Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн За первые два дня продаж нового Battle Pass в Dota 2 призовой фонд The International - главного турнира года по игре - превысил $8 млн.