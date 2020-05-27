Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона
Popcornnews.ru 07:00
Политика
Донбасс и Украина договорились согласовать списки на обмен пленными
В рамках состоявшегося в режиме видеоконференции заседания члены Трехсторонней контактной группы по вопросу ситуации в Донбассе пришли к договоренности о согласовании списков обмена обмен пленными.
RuNews24.ru 12:44
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Беглов подписал постановление, по которому город будет жить до середины июня. Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома
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Коммерсантъ 10:56
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В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".
Российская газета 12:50
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В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
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Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
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26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
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Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
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В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек
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Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24