Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Нефтяной рынок не готов к бурному росту

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Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

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Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Аргументы и Факты25 мая в 02:52

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45

Новости кризиса 27 мая: российские олигархи стали еще богаче, а экономика страны продолжает падать

URA.Ru00:08

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:12
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

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Общество

Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки

Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Общество

В дневнике офицера СС нашли данные о тоннах спрятанного нацистами золота

Lenta.ru 10:08
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Общество

В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу

Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу.
Lenta.ru 10:39
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
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Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
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Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Происшествия

В Ростове блогера Гаспара Авакяна приговорили к 2,5 годам колонии

Donnews.ru 09:45
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Общество

Допустимым убивать людей за оскорбления посчитал доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Ксенией Собчак высказал мнение о том, что убийство в результате отстаивания собственной чести и достоинства, допустимо.
Live24 06:50
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Здоровье

Пациентов с коронавирусом отправят долечиваться в Мышкин

Яркуб 07:56
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Здоровье

Смоленский губернатор отчитался перед Путиным о ситуации с коронавирусом

Ново-Огарево, Московская область, 27 мая 2020, 17:12 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский отчитался перед президентом Владимиром Путиным о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
REGNUM 10:12
Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Путешествия

Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии

Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Общество

Вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами.
News.ru 10:29
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Политика

Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
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NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

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