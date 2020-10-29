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Цена нефти Brent упала ниже $38 впервые с 15 июня

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В предыдущий раз цена опускалась ниже отметки в $38 за баррель 15 июня. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снижается на 3,12% — до $36,22.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent упали ниже 38 долларов за баррель

РИА Новости06:14
Банки.ру

Мировые цены на нефть рухнули по итогам торгов среды

Банки.ру01:34
ТАСС

Цена нефти Brent опустилась ниже $39

ТАСС04:58
Finam.Ru

Цены на нефть растут из-за урагана в США после резкого падения накануне

Finam.Ru03:27
RT на русском

Экономист прокомментировал ситуацию с ценой на нефть Brent

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ПРАЙМ

Цена декабрьского фьючерса нефти Brent опустилась ниже $38 за баррель

ПРАЙМ06:01
РБК

Цена нефти Brent упала ниже $38 впервые с 15 июня

РБК06:08

ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%

ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
РИА Новости05:13

Снова отложен выход игры Cyberpunk 2077

Старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадский написал в своем блоге о том, что выпуск игры пришлось отложить в третий раз на месяц «по объективным причинам».
Evo-rus.com03:55

Лукашенко уволил главу МВД Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста главы МВД и назначил на его место Ивана Кубракова, возглавлявшего до этого ГУВД Минска.
ТАСС05:55

В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал

В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
РИА Новости06:22

Иран предложил урегулировать конфликт в Карабахе без участия США и Франции

Иран выступил с инициативой по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где ведущая роль будет отведена странам региона, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву.
Взгляд.ру04:56

В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, которые вечером 27 октября приехали к зданию регионального Минздрава с больными коронавирусом после отказа разместить их во всех больницах города из-за нехватки мест.
Коммерсантъ27 октября в 16:16

Член Совфеда оценила предложение Госдумы ввести новую систему начисления пенсий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала предложение депутата Госдумы о введении новой системы начисления пенсий по десяти «рангам».
ТК Звезда05:38

В Ленобласти выявили случаи повторного заражения коронавирусом

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ленинградской области, сообщила на заседании правительства региона глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк.
РИА Новости06:24