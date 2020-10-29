ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, которые вечером 27 октября приехали к зданию регионального Минздрава с больными коронавирусом после отказа разместить их во всех больницах города из-за нехватки мест.