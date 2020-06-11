с чего всё началось

Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 2,9% и составляет $36,6 за баррель. Курс доллара на Московской бирже составляет 69,3 руб./ $, евро — 78,6 руб./€.

Игры Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.

Хоккей «Трактор» обменял права на Тренина в СКА "Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 227

Общество Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских. 12

Наука Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения. 12

Шоу-бизнес Эммануил Виторган заснял 58-летнюю супругу в купальнике Пара приобрела детский бассейн Знаменитый российский артист Эммануил Виторган опубликовал на личной странице "Инстаграма" фотографию, на которой его жена Ирина Млодик запечатлена в надувном бассейне с маленькими наследницами — двухлетней Этелью и восьмимесячной Кларой. 44

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K

Кино Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на 2-й сезон Полина Максимова в сериале "257 причин, чтобы жить" Напомним, что премьера сериала "257 причин, чтобы жить" состоялась 26 марта на видеосервисе START.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 591

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 2

Политика Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 164

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. 13

Общество В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.

Политика Вакарчук уходит из Верховной рады Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов в июле 2019 года. Вакарчук возглавил партию, а в марте 2020 года оставил пост председателя. 2

Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 13

Футбол Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 62

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 27

Общество В Тульской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Власти Тульской области продлили до 22 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный с 4 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство. 11