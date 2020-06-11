Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $39
Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 2,9% и составляет $36,6 за баррель. Курс доллара на Московской бирже составляет 69,3 руб./ $, евро — 78,6 руб./€.
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Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в августе в ходе торгов опустилась ниже $39 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.Forbes10:20
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