Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $39

Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 2,9% и составляет $36,6 за баррель. Курс доллара на Московской бирже составляет 69,3 руб./ $, евро — 78,6 руб./€.
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с чего всё началось
Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в августе в ходе торгов опустилась ниже $39 за баррель, следует из данных
 Межконтинентальной биржи.
Forbes10:20

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Цена нефти Brent опустилась ниже $38

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Стоимость нефти Brent рухнула ниже $39 за баррель

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Цена нефти WTI упала на 10% в течение дня

РБК12:39
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Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
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Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
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Политика

Вакарчук уходит из Верховной рады

Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов в июле 2019 года. Вакарчук возглавил партию, а в марте 2020 года оставил пост председателя.
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Технологии

Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков

Apple объявила о том, что 31-я Всемирная конференция разработчиков WWDC 20 пройдет в период с 22 по 26 июня.
Российская газета 12:38
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Кино

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Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино.
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Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
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В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков.
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Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Космос

Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

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Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
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Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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