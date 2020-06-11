Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $39
Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 2,9% и составляет $36,6 за баррель. Курс доллара на Московской бирже составляет 69,3 руб./ $, евро — 78,6 руб./€.
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Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в августе в ходе торгов опустилась ниже $39 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.Forbes10:20
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Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов в июле 2019 года. Вакарчук возглавил партию, а в марте 2020 года оставил пост председателя.
Вести.Ru 09:53
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РИА Новости 05:55
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
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Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории
Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино.
News.ru 12:00
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В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
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В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков
В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков.
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Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
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Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
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REGNUM вчера в 10:16
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«Унесенных ветром» убрали из каталога HBO Max из-за расовых тем
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Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
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Российская газета 11:58
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Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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