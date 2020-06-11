Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
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Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
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Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
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Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
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Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
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На крупном рынке в Пекине обнаружен рассадник коронавируса
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Охлобыстин обратился к журналистам по «делу Ефремова»
Актер Иван Охлобыстин в социальных сетях обратился к журналистам с просьбой не вмешивать в дело бывшую жену Ефремова Ксению Качалину.
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Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia
Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
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Встреча между командами прошла 13 июня в Москве и завершилась победой тульской команды со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1271819239830290434 Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления Тинькофф РПЛ.
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Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
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Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
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