Энергетика
RuNews24.ruСтоимость нефти Brent упала ниже $37 за баррель
На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:08 мск в пятницу, 12 июня, цены снизились на 2,65%. В ходе торговой сессии минимальное значение равнялось 36,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы североамериканской нефти WTI упали в цене до 34,93 доллара, что на 3,88% ниже, чем ранее.
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