Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
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В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
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В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая
В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец 17:32
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
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Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 03:16
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Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
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В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Экономика
Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением
Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия 17:01
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями
Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
ИА InterMedia 05:38
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
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Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Общество
Режим ЧС введен в Мурманской области после обрушения моста
Аргументы и Факты 19:45
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 20:12
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Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 10:55
Общество
В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах
В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
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Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
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Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
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Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
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Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Транспорт
Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам
Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.
RT на русском вчера в 13:28