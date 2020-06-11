Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС12:38

В России ускорилось падение цен на гречку, рухнули цены на пшено

Финмаркет09 июня в 03:45

Падение цен на нефть в четверг ускорилось

Эхо Москвы12:34

Цена нефти WTI упала на 10% в течение дня

РБК12:39

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $39 за баррель

Росбалт09:40

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:02

WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ru12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
215
Киберспорт

В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»

Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM 04:11
793
Политика

В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая

В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец 17:32
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
189
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
23
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
1,8K
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,6K
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
60
Авто

Peugeot 308 получил незначительное обновление

Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 03:16
Политика

Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
ТАСС вчера в 19:02
8
Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Экономика

Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением

Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия 17:01
Интернет

В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате

Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
4
Шоу-бизнес

Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями

Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
ИА InterMedia 05:38
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
41
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

Kinonews.ru вчера в 04:11
3
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Общество

Режим ЧС введен в Мурманской области после обрушения моста

Аргументы и Факты 19:45
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 20:12
Общество

Собянин подписал закон по противодействию сниффингу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 10:55
1
Общество

В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах

В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Афиша Daily 15:54
13
Гаджеты

Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding

Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
4
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
938
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
2
Здоровье

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
232
Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
3
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
154
Транспорт

Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.
RT на русском вчера в 13:28
275
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное