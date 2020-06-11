Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Археологи без раскопок нашли древний подземный город в Италии

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Общество

Столкновения между активистами и полицией происходят в Лондоне

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Ученые опасаются, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 18:22
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Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
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Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
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Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
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Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом

Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 12:25
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В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

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В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса

Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
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В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
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Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

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Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
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В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки

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Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

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Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума

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