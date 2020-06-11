Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Ученые: коронавирус мутировал и стал более заразным
Американские ученые сообщили, что коронавирус стал более заразным для человека.
Evo-rus.com 10:29
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com 14:36
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Наука
Археологи без раскопок нашли древний подземный город в Италии
Группа археологов из университетов Кембриджа и Гента впервые составила полную карту древнеримского города Фалерии-Нови в Италии при помощи лишь передовых технологий сканирования.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Общество
Коронавирус может стать агрессивнее, заявил академик РАН
Ученые опасаются, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 18:22
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru вчера в 07:23
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Общество
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 12:25
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 01:14
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Общество
В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса
Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна 12:34
Армия и оружие
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости 03:19
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Общество
Техника для парада Победы разместится на северо‑западе Москвы
«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.
РИАМО 13:42
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:16
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Автоновости дня вчера в 02:25
Энергетика
Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума
Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:50