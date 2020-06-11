Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
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В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Здоровье
В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом
В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом.
Комиинформ 07:27
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Трамп заявил, что США больше не будут «решать чужие конфликты»
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп.
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Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
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Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
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Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Общество
Росстат сообщил о резком сокращении браков и разводов
Апрель этого года, прошедший под эгидой пандемии коронавируса, показал сокращение числа разводов и заключения браков в России.
Газета.Ru 11:55
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Гоша Куценко вступился за Ефремова
Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года.
Москва 24 01:21
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Общество
Все выпускники российских школ получат аттестаты без сдачи экзаменов
В 2020 году все школьники 9-х, и 11-х классов российских школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
АБН 11 июня в 02:58
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 11:16
Политика
Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев
Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.
РИА Новости 10:29
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Баскетбол
Макколлум выступил против возобновления сезона в НБА
Ранее более 80 игроков лиги провели онлайн-конференцию, в которой они обсудили возможный отказ от участия в оставшихся матчах сезона из-за протестов в США и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
Хоккей
Президент ЦСКА о потолке зарплат: «900 млн рублей – это ошибка»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопросы относительно потолка зарплат КХЛ.
Sports.ru 11:55
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В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
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Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
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Футбол
«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18