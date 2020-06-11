Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

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Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

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Падение цен на нефть ускорилось: WTI дешевеет на 10%, Brent - на 9%

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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
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В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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«Газпром» назвал незаконными действия в отношении Белгазпромбанка

«Газпром» прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров банка в Белоруссии.
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу

"Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
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В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

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Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец

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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года.
Газета DAILY 11 июня в 15:49
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
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Происшествия

При падении самолета в Самарской области погибли два пилота

При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 05:30
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Общество

«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения

Бюджетники массово заявляют о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Игры

Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе

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Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
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Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
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«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу

Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
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Политики и общественные деятели обеспокоены вспышкой коронавируса в Северодвинске

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Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.
Lenta.ru 13:08
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Здоровье

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
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