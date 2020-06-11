Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Экономика
В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
РБК 13:37
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Политика
«Газпром» назвал незаконными действия в отношении Белгазпромбанка
«Газпром» прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров банка в Белоруссии.
Мойка78 вчера в 19:49
Футбол
«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу
"Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
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В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
Газета.Ru 10:49
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Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец
Super.ru вчера в 11:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года.
Газета DAILY 11 июня в 15:49
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Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Происшествия
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 05:30
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения
Бюджетники массово заявляют о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Дождь вчера в 08:48
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
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Evo-rus.com 13:13
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 12:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Футбол
«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу
Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Советский спорт 08:33
Здоровье
Политики и общественные деятели обеспокоены вспышкой коронавируса в Северодвинске
Как передает МБХ медиа, руководители региональных отделений партий «Парнас», «Яблоко» и штаба Алексея Навального в Архангельской области обратились к министру здравоохранения и главе МЧС с требованием направить в город аэромобильный госпиталь, который функционировал в Мурманской области, а также дополнительный штат врачей.
Эхо Москвы 13:31
Политика
Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали
Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.
Lenta.ru 13:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Здоровье
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02