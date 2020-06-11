Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

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