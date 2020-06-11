Энергетика
Российская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Bimru.ru вчера в 23:35
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС вчера в 10:34
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Происшествия
Полицейские застрелили грабителя в Анапе
В Анапе полицейские застрелили грабителя. Оперативники получили информацию о том, что в лесу недалеко от посёлка Сукко скрывается грабитель.
Регион online 11:12
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут «решать чужие конфликты»
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 11:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
Наука
В США коронавирус мутировал и стал более заразным – CNN
Юпитер, 13 июня 2020, 19:09 — REGNUM Эксперимент американских учёных показал, что в США вирус SARS-CoV-2 мутировал, что дает ему возможность легче проникать в клетки организма человека.
REGNUM 12:09
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Культура
Новый сериал по манге «Шаман Кинг» появится на экранах в 2021 году
В 2001–2002 годах студия Xebec уже выпускала многосерийное аниме «Шаман Кинг», в России его можно было смотреть на телеканале Jetix с 2005 года.
NewInform вчера в 07:02
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
Общество
Мишустин отменил справки для получения гражданами пособий
Гражданам не потребуется предоставлять справки для получения социальных пособий и выплат.
BFM.ru 06:08
Политика
Украина «отменила» самоизоляцию для Крыма и Донбасса
"Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в постановлении.
Газета.Ru 11:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
Общество
В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II
В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении экс-главы FIFA
В 2015 году в Швейцарии отрыли дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который возглавлял UEFA.
Говорит Москва 11:29
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 11 июня в 14:02
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу.
Вечерние Ведомости вчера в 04:50
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Газета.Ru 11:20
Общество
Владимир Путин в День России наградил Героев Труда
Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, поздравил россиян с праздником и вручил медали Героям Труда.
FlashNord вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Наука
Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких
Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29