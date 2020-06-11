Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
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Ведомости 03:12
Происшествия
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
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РИА Новости 05:30
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Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
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Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
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Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией
Изначально планировалось, что в Лондоне состоится четвертый по счету митинг движения за права чернокожих Black Lives Matter.
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Армия и оружие
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
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Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
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Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25