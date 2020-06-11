Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Веснавчера в 01:03

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 03:37

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБКвчера в 03:10

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:23

Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Эхо Москвывчера в 04:03

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $39 за баррель

Росбалт11 июня в 09:40

Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Вечерняя Москва11 июня в 08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Происшествия

Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъ вчера в 17:31
2,7K
Происшествия

«100 миллионов»: адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову

Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей.
Pravda.Ru вчера в 07:32
30
Космос

Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида

Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
Российская газета 10 июня в 04:11
8
Здоровье

Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:49
5
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
533
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
1,8K
Финансы

Эксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru вчера в 20:09
56
Общество

Умер брат главы Хабаровского края

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
20
Происшествия

В Казани произошел взрыв на газохранилище

Российская газета вчера в 23:45
73
Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
132
Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru 11 июня в 13:49
9
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,8K
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
143
Футбол

Валенсия — Леванте 1:1

Sport24.ru вчера в 15:42
Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
1,5K
Здоровье

Врач рассказал, как избежать болезней почек

Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,4K
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM вчера в 16:11
494
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
1,9K
Игры

Sony показала новую консоль PlayStation 5

Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания вчера в 02:53
913
Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия вчера в 08:29
95
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце опубликовала обращение к Павлу Прилучному

Газета.Ru вчера в 15:08
3
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Kazanfirst.ru вчера в 17:05
6
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° вчера в 20:29
39
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 11 июня в 10:12
75
Политика

Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
3
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
169
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
211
Космос

NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС вчера в 05:08
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное