В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.

Цена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

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