Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Происшествия
Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Коммерсантъ вчера в 17:31
Происшествия
«100 миллионов»: адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей.
Pravda.Ru вчера в 07:32
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
Российская газета 10 июня в 04:11
Здоровье
Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19
Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru вчера в 20:09
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
Происшествия
В Казани произошел взрыв на газохранилище
Российская газета вчера в 23:45
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru 11 июня в 13:49
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Футбол
Валенсия — Леванте 1:1
Sport24.ru вчера в 15:42
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM вчера в 16:11
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания вчера в 02:53
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опубликовала обращение к Павлу Прилучному
Газета.Ru вчера в 15:08
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 11 июня в 10:12
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Космос
NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС вчера в 05:08