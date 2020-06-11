Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Здоровье
Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06:22
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах
РИА Новости 07:59
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
В Санкт-Петербурге загружены более 80% коек для пациентов с коронавирусом
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге загружен более чем на 80%, ситуация с распространением инфекции в городе остается сложной.
ТАСС 09:49
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом
Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
Космос
Ученые предсказали неожиданное свойство черной дыры в центре Млечного Пути
Новую модель, предсказывающую необычные свойства черной дыры в центре Млечного Пути, предложила группа ученых под руководством исследователя из калифорнийского университета в Санта-Барбаре Шона Ресслера, 12 июня сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 02:05
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
Чемпионат 08:34
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб во время спасения тонущего ребенка
В Темрюкском районе произошел инцидент на воде, во время которого погиб председатель ассоциации крестьянских хозяйств Краснодарского края.
Ясно 07:14
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Десятый больной от коронавируса умер в Липецкой области
В Липецкой области зарегистрирована еще одна десятая смерть 14 июня. Житель Чаплыгинского района не смог побороть опасную болезнь.
Kursk.com 05:50
Общество
Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Футбол
Черчесов объяснил, за счёт чего Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018
Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.
ГЛАС.RU 09:37
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02