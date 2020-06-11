Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвывчера в 09:16

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Весна12 июня в 01:03

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Здоровье

Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06:22
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Газета.Ru 03:01
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах

РИА Новости 07:59
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Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
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Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com вчера в 14:11
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
2,1K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Общество

В Санкт-Петербурге загружены более 80% коек для пациентов с коронавирусом

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге загружен более чем на 80%, ситуация с распространением инфекции в городе остается сложной.
ТАСС 09:49
35
Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом

Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
14
Космос

Ученые предсказали неожиданное свойство черной дыры в центре Млечного Пути

Новую модель, предсказывающую необычные свойства черной дыры в центре Млечного Пути, предложила группа ученых под руководством исследователя из калифорнийского университета в Санта-Барбаре Шона Ресслера, 12 июня сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 02:05
1
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
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Футбол

Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ

Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
Чемпионат 08:34
Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб во время спасения тонущего ребенка

В Темрюкском районе произошел инцидент на воде, во время которого погиб председатель ассоциации крестьянских хозяйств Краснодарского края.
Ясно 07:14
29
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Происшествия

Десятый больной от коронавируса умер в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрирована еще одна десятая смерть 14 июня. Житель Чаплыгинского района не смог побороть опасную болезнь.
Kursk.com 05:50
3
Общество

Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
1
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
1,4K
Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен

Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
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Футбол

Черчесов объяснил, за счёт чего Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018

Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.
ГЛАС.RU 09:37
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Политика

Полиция Армении задерживает протестующих у здания СНБ в Ереване

ГЛАС.RU 08:09
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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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