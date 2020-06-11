Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель

Здоровье Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 296

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 493

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 2,1K

Космос Ученые предсказали неожиданное свойство черной дыры в центре Млечного Пути Новую модель, предсказывающую необычные свойства черной дыры в центре Млечного Пути, предложила группа ученых под руководством исследователя из калифорнийского университета в Санта-Барбаре Шона Ресслера, 12 июня сообщает Phys.org. 1

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 46

Экономика Проблемные регионы получат деньги на развитие Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие. 27

Происшествия Десятый больной от коронавируса умер в Липецкой области В Липецкой области зарегистрирована еще одна десятая смерть 14 июня. Житель Чаплыгинского района не смог побороть опасную болезнь. 3

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 151

Религия Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. 1,4K

Общество Россияне смогут получить социальную помощь без справок Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. 1,4K

Авто Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов. 75

Футбол Черчесов объяснил, за счёт чего Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018 Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.