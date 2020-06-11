Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
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РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
Премьер-министр Италии разрешил возобновить Кубок Италии и Серию А
Хотя даты ответных полуфиналов были известны еще две недели назад, Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал зеленый свет на проведение матчей только в четверг вечером.
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