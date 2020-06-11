Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:45

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Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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ТАССвчера в 12:38

Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $38 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:43

Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

REGNUMвчера в 14:49
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Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

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Происшествия

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Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
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Игры

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Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
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Политика

Абхазия продлила запрет на въезд из России

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил запрет на въезд в страну через границу с Россией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
Газета.Ru 15:31
Здоровье

В ВОЗ оценили риск передачи коронавируса через молоко матери

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове пояснила, что рекомендация организации на данный момент состоит в том, что матери с диагностированным коронавирусом могут продолжать грудное вскармливание, поскольку для ребенка это безопасно.
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Наука

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
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Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
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Происшествия

В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
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Экономика

МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
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Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее

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На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
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Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

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Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

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Общество

СМИ: EA, Take-Two или Activision Blizzard могут выкупить игровое подразделение Warner Bros

В покупке заинтересовались Electronic Arts, Take-Two и Activision Blizzard. Об этом сообщил портал CNBC со ссылкой на собственные источники.
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Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
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Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Футбол

Премьер-министр Италии разрешил возобновить Кубок Италии и Серию А

Хотя даты ответных полуфиналов были известны еще две недели назад, Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал зеленый свет на проведение матчей только в четверг вечером.
Евро-футбол.ру вчера в 16:49
Общество

Рошаль привлек внимание Путина к делу калининградских врачей

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