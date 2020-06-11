Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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В Омской области отменили режим самоизоляции
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Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
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Российская газета 16:13