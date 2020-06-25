Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
679
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК 16:40
8
Происшествия

ФСБ предотвратила серьезную провокацию на параде Победы

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве.
Городовой 01:30
3
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,5K
Авто

Автомобили с пробегом подешевели в России

32CARS.ru 06:39
22
Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС 12:13
70
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
919
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
433
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
24
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
869
Общество

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
49
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Государственной думы по международным делам Евгений Примаков стал главой Россотрудничества, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:52
140
Культура

Netflix объявил дату выхода нового сезона «Люцифера»

Родной город 02:52
4
Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
80
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

RT на русском 14:58
10
Футбол

Малком рассказал, почему отпраздновал гол в матче с ЦСКА жестом Дзюбы

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о причинах празднования гола с использованием фирменного жеста партнера по команде Артёма Дзюбы.
Metaratings 12:00
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
43
Шоу-бизнес

Лолита добивается выселения бывшего мужа через суд

Рамблер 09:04
10
Происшествия

В Воронеже завели дело о брошенном в подъезде младенце

Обозреватель Врн 10:30
1
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ru 04:29
355
Общество

В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны

Аргументы недели 06:18
4
Происшествия

Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
2
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.
Gazeta.SPb 00:07
101
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев

Московский Комсомолец вчера в 04:46
6
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
11
Экономика

Россияне побоялись покупать квартиры в Крыму и Сочи

В целом россияне боятся покупать курортную недвижимость.
Lenta.ru 16:10
Футбол

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

В рамках 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 15:05
Здоровье

Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз

Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное