Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:07 мск.

Общество В Финском заливе началось водно-пиротехническое шоу «Алых парусов» Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 00:32 — REGNUM В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса». 308

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5,5K

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 112

Футбол Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".

Общество Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции достигла 75% Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ отчитался о явке в 75 процентов избирателей на онлайн-площадках. 7

Политика ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина. 34

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Происшествия Ураганный ветер повалил два строительных крана в Татарстане В Набережных Челнах из-за сильного ветра рухнули два строительных башенных крана, ураган на время оставил без электричества 40 населенных пунктов с населением более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану. 5

Футбол Зарплата Давида Луиса серьёзно сокращена Как сообщает в Twitter журналист The Telegraph Сэм Дин, бразильскому футболисту пришлось пойти на серьёзное сокращение заработной платы.

Политика Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США. 390

Технологии Tesla может создать автомобиль-амфибию на базе пикапа Cybertruck Дизайнер Слав Поповски (Slav Popovski) создал короткий видеоролик, где пикап Tesla Cybertruck плывёт по воде, причём речь явно не о пересечении брода.