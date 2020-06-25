Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Падение составило 4,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $40,73 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день.
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Самое маленькое в мире яйцо динозавра обнаружили в Японии
Принадлежит яйцо динозавру, жившему сто миллионов лет назад, сообщает Kyodo. Учёные произвели свои расчеты по осколкам скорлупы.
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В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
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Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
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Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, агентство «РИА Новости».
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РБК 05:33
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Ferra 13:16
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ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
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Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Афиша Daily 11:00
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Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
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Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
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Собчак отреагировала на слухи о романе Харламова с «Ксюшей»
Корнева заявила, что артист "думает только об их Ксюше". Собчак не смогла пройти мимо такого заявления.
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Международные резервы России сократились за неделю на 3 млрд долларов
Понижение показателя за неделю примерно на 0,5% произошло "главным образом вследствие отрицательной переоценки, а также продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", поясняется в комментарии ЦБ.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства.
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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны объявил о второй выплате по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Происшествия
Резервуар с газом взорвался в столице Ирана
На востоке Тегерана взорвался резервуар с газом. Возникшее пламя быстро локализовали пожарные.
Российская газета 20:23
Наука
В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
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Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
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Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
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Всего в июне планируется поставить в больницы страны 60 тыс. курсов препарата, в случае необходимости производитель - компания "ХимФар" - собирается произвести до 2 млн курсов за год, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, который профинансировал проект.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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