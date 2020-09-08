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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Нефть снова растет: Brent закрепилась выше $40 за баррель

ИА Красная Весна17:25
REGNUM

Нефть Brent вернулась к $41 за баррель

REGNUMвчера в 15:27
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компания8 сентября в 10:13
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ruвчера в 05:41
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00

Координационный совет белорусской оппозиции обезглавлен

Минск, 9 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Из семи членов оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии только один человек остаётся в Минске на свободе — писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе.
REGNUMвчера в 06:30
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций "Ньюкасл Юнайтед" государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
Газета.Ruвчера в 16:33

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM8 сентября в 08:49
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