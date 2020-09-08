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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русскомвчера в 01:33
ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали, надолго ли подешевела нефть

ПРАЙМвчера в 04:41
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Веснавчера в 00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компания8 сентября в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.
Взгляд.ру22:35

Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.
РБК спорт7 сентября в 09:58

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов

Ожидаемый выход новых застройщиков на рынок публичных заимствований, по мнению «Эксперт РА», обусловлен реформой долевого строительства, в результате которой девелоперы могут теперь рассчитывать не на деньги дольщиков, а на проектное финансирование от банков.
РБК00:00

Президент России поблагодарил Сбербанк за подарок Тулуну

Банк построил и оборудовал инфекционное отделение больницы Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвящённого результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект – инфекционное отделение тулунской больницы.
Байкал-Daily20:34