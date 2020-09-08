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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service12:37
REGNUM

Нефть Brent удержалась выше $40 за баррель

REGNUM11:29
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
ПРАЙМ

Цены на нефть восстанавливаются после обвала в пределах 6% накануне

ПРАЙМ11:33

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,5K

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он на совещании по социальным проектам партии.
РИА Новостивчера в 11:21
3,6K

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
REGNUM12:29
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Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

"Во II квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках", - объяснили в Росстате.
Российская газета12:06
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