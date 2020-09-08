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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service12:37
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ru05:41
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВ12:11
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00

При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
REGNUM12:29
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Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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Советник Александра Бастрыкина отказался от полиграфа

По версии защиты, детектор может добить тяжелобольного генерала Как стало известно "Ъ", защита генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и экс-начальника управления ведомства по Волгоградской области, обжаловала решение Мосгорсуда о продлении ему сроков ареста.
Коммерсантъ12:27

Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Руководитель петербургской киностудии «Триикс медиа» Инесса Юрченко стала врио гендиректором «Ленфильма» в феврале 2020 года, на этом посту она сменила Эдуарда Пичугина, возглавлявшего студию восемь лет.
РБК13:13