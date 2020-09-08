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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ru05:41
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent остается на уровне $39 за баррель

Деловое.ТВ06:00
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Известия05:51
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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За 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев

С помощью удушающего приема за 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев Он стал победителем престижного турнира Dana White’s Contender Series и получил право подписать профессиональный контракт с UFC.
КМВ Новости03:44

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17