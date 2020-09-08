Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Google выпустила финальную версию операционной системы Android 11
Испанец Пабло Карреньо Буста вышел в полуфинал теннисного турнира
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Вратарь «Ренна» Менди может перейти в «Челси»
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
Подробнее о событии