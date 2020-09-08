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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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РИА Новости

Цена на нефть Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель

РИА Новости06:47
ТАСС

Стоимость Urals в Европе впервые с начала лета опустилась ниже $40 за баррель

ТАСС06:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
ПРАЙМ

Цена нефти Urals впервые с начала июня опустилась ниже $40

ПРАЙМ06:46
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Rambler News Service

Цена на российскую нефть Urals впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Service07:36
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил в среду первую передачу, в которой были чай, сахар и сигареты, сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
ТАСС06:04
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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