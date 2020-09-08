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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть упали на фоне пошатнувшегося восстановления спроса

ПРАЙМ19:04
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информациивчера в 07:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русскомвчера в 14:33
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,16 за баррель

Московский Комсомолец7 сентября в 02:03

Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»
Тайга.инфовчера в 12:17

Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый город7 сентября в 05:35
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США заявили, что ищут в нападениях на своих военных в Сирии умысел России

Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 16:44

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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