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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15
REGNUM

Нефть Brent удержалась выше $40 за баррель

REGNUM11:29
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service12:37

Су-57 оснастили «вторым пилотом»

Каким образом отечественная спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности в отношении Су-57, который еще даже не принят на вооружение, Леонков не уточнил, однако заверил, что истребитель получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», способный выполнять функцию «второго пилота».
Суть событий13:42

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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