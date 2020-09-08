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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ru05:41
ПРАЙМ

Цены на нефть восстанавливаются после обвала в пределах 6% накануне

ПРАЙМ11:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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В Ливии насчитали 1200 бойцов ЧВК Вагнера

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера в мае текущего года перебросила от 800 до 1200 бойцов в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
Lenta.ru11:35

Американские компании отказались уходить из Китая

Более 75 процентов отказались уходить из Китая, а 14 процентов респондентов планируют перевезти производство в другие страны — Юго-Восточная Азия является наиболее распространенным направлением для размещения мощностей.
Lenta.ru11:48

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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