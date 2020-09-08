Рита Дакота призналась, что ей до сих пор стыдно за Влада Соколовского

Дакота отметила, что даже при уважении к Владу, как отцу их общей дочери, она не станет умалчивать о своих чувствах и в книге, которую планирует выпустить, собирается честно и открыто рассказать о своей жизни.