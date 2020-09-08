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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Нефть снова растет: Brent закрепилась выше $40 за баррель

ИА Красная Весна17:25
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русскомвчера в 01:33
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ruвчера в 05:41
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компания8 сентября в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
1,5K

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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Рита Дакота призналась, что ей до сих пор стыдно за Влада Соколовского

Дакота отметила, что даже при уважении к Владу, как отцу их общей дочери, она не станет умалчивать о своих чувствах и в книге, которую планирует выпустить, собирается честно и открыто рассказать о своей жизни.
Newia.ruвчера в 14:52
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ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
1,6K

Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
ТАССвчера в 12:11
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В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Разработку проектов новейших подлодок пятого поколения Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает по собственной инициативе и за свой счет, заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, 9 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 03:23
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