Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
В Юте полицейский несколько раз выстрелил в подростка с аутизмом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Дата
Кристина Асмус «разделась» на камеру из-за жары
СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов
Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S
Лукашенко назвал последствия вступления Белоруссии в НАТО
Финляндия может облегчить въезд для туристов из России
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии