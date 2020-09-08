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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информациивчера в 07:22
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русскомвчера в 14:33
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Путин поздравил Ким Чен Ына с днем образования Северной Кореи

Москва, 9 сентября 2020, 06:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями с 72-й годовщиной образования Корейской Народной Демократической Республики, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM23:59
1

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
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Западный обозреватель: Вооружение F-35 ВВС Японии ракетами большой дальности заставит Россию и Китай нервничать

В издании Forbes вышел материал западного обозревателя Майкла Пека, который пишет, что F-35 ВВС Японии с новыми вооружениями «заставят Россию и Китай нервничать».
Военное обозрение00:08
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