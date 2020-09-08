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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Интерфакс09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в истории клуба

Второй бомбардир Чемпионшипа по итогам минувшего сезона Олли Уоткинс перешел из "Брентфорда" в "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте клуба английской футбольной премьер-лиги из Бирмингема.
РИА Новости06:54

Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

По новым правилам, новые легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, проходить его раз в два года нужно машинам в возрасте от четырех до десяти лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Автоновости дня07:26
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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