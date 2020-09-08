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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Нефть Brent вернулась к $41 за баррель

REGNUM15:27
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service12:37
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВ12:11
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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«Ньюкасл» не будет продан саудовцам. Решение приняло руководство АПЛ

Решение об отказе в покупке приняло руководство Английской Премьер-Лиги, несмотря на все собранные доказательства того, что все указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии.
Soccer.ru15:23

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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