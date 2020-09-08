Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq GT замечен на тестах

Чешская новинка получила узлы и агрегаты от кроссовера Volkswagen ID.4. Так, Enyaq в базовой версии оснащается 148-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов, обеспечивающих запас хода до 340 км. Будет предложена версия с 204-сильным мотором с запасом хода 500 км. Полноприводная модификация электрического «паркетника» уже оснащается 265 или 306-сильной установкой.