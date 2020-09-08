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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40

ИА Красная Веснавчера в 11:04
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русскомвчера в 14:33
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информациивчера в 07:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
8

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью

Пока компания отгрузила минимальную партию панели приборов, но судя по заявкам на официальной странице CMGAISD, компания уже приняла достаточное количество заявок для выпуска крупной партии цифровой приборки, но когда она будет выпущена не сообщается.
Tvoe-avto.comвчера в 14:54
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Жители Сретенского района вынуждены ездить в Читу за медпомощью

Председатель общественной палаты Сретенского района Анна Карабанова во время отчёта министерства здравоохранения Забайкальского края, рассказала, что жители вынуждены обращаться за медпомощью в Читу из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования в районной больнице.
ZAB.RU18:45
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21

В NASA назвали стоимость разработки ракеты для лунной программы

Вашингтон, 6 сентября 2020, 12:35 — REGNUM Стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) составит около $9,1 млрд, заявила руководитель программы пилотируемых космических полётов американского аэрокосмического агентства NASA Кэти Людерс.
REGNUM6 сентября в 05:35
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01